Ça y est...

Juste comme on pensait que la pandémie était enfin derrière nous, et qu’on commençait à planifier nos vacances estivales à l’étranger, on nous annonce l’arrivée d’une nouvelle bibitte !

LES SUPERBACTÉRIES

C’est une dépêche de l’Agence France-Presse qui a sonné l’alarme avant-hier.

« Avis aux touristes prévoyant de recommencer à voyager cet été : en se rendant à l’étranger, ils pourraient bien rapporter avec eux des superbactéries devenues résistantes aux médicaments, a montré une étude publiée dans la revue scientifique Genome Medicine.

Des chercheurs américains et néerlandais ont étudié les effets de voyages internationaux sur les bactéries dans nos estomacs, en analysant les selles de 190 voyageurs néerlandais avant et après qu’ils aient visité certaines régions d’Afrique ou d’Asie.

À leur retour, les tests ont montré une quantité importante de gènes résistants aux antibiotiques, comme ceux utilisés pour traiter la pneumonie ou la méningite... »

Ce sont les experts en sécurité sanitaire qui vont être contents !

Après s’être relayés à la télé pour nous mettre en garde contre la COVID et les variants, ils vont maintenant nous mettre en garde contre les superbactéries présentes dans nos selles !

Vite, trouvez-moi un expert en caca pour qu’on l’interviewe !

Et sortez-moi des graphiques, on veut tout savoir !

Ça s’attrape comment ? Faut-il porter un masque ? Et la ventilation ? Ça reste sur les surfaces ? Faut-il mettre des gants ? Et la salive ? Y’a des variants ?

Et le sexe ? Va-t-il encore falloir faire l’amour à travers une planche de gyproc ou la brouette thaïlandaise sera-t-elle suffisante pour nous protéger ?

Après les paroles « Vous saurez tout sur le zizi », de Pierre Perret : Vous saurez tout sur le caca !

« Le long, le dur, le grand, le mou / Le p’tit joufflu, le gros pointu... »

LE BULLETIN SANITAIRE

Après Joanne Liu, François Marquis, Mathieu Simon, Roxane Borgès Da Silva, Caroline Quach, Diane Lamarre et Nimâ Machouf, qui sont quasiment devenus des membres de la famille tellement on les a vus souvent au cours des 15 derniers mois, place à une tout autre fournée d’experts, plus jeunes, plus fous, qui vont faire peur aux bougalous !

Ça va être bon pour les journalistes et les animateurs radio ! On se demandait justement de quels sujets on allait parler une fois la pandémie terminée !

Comment on remplissait les bulletins d’information avant la COVID, déjà ? Ça fait trop longtemps, je ne me souviens plus...

Qui sait ? Les nouvelles sanitaires vont peut-être maintenant faire partie de tout bulletin qui se respecte. Comme le sport et la météo.

« Alors, Colette, que se passe-t-il sur le front des microbes ?

— Il y a un rétrovirus qui vient de la Papouasie orientale, qui s’attaque aux glandes sudoripares. Si vous revenez de la région de Nouvelle-Guinée, vous devrez vous terrer dans votre sous-sol pendant un mois... L’Afrique est en zone rouge, l’Asie du Sud-Est en zone orange... »

45 GALLONS DE PURELL

Je rigole, mais à peine.

Avec le piratage informatique, la lutte au virus risque de devenir l’un des grands sujets de l’heure.

Ne jetez pas encore votre baril de désinfectant pour les mains, vous risquez d’en avoir encore besoin...