Ouverture des cliniques de vaccination pour le sans rendez-vous chez Saputo et CAE

Les entreprises montréalaises Saputo et CAE ont ouvert leur clinique de vaccination sans rendez-vous pour deux arrondissements de la métropole, jeudi.

Saputo, fleuron montréalais, a ouvert sa clinique de vaccination mobile sans rendez-vous en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, aux 12 ans et plus, jeudi. Elle le restera toute la fin de semaine.

La clinique va dispenser le vaccin de Pfizer-BioNTech les 11, 12 et 13 juin, entre 8 h 45 et 19 h 15. Elle est basée au parc Henri-Julien, au 9300, rue Saint-Denis, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

En tout, la clinique mobile dispose de 130 doses par journées consacrées au sans rendez-vous, où il est possible de recevoir la première ou la seconde dose du vaccin contre la COVID-19.

Quant au centre de vaccination établi chez CAE, ce sont 500 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech qui pourront être dispensées par jour de vaccination. La clinique sans rendez-vous sera ouverte tous les jours, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Elle est située au 8585, chemin de la Côte-de-Liesse, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Comme partout dans le réseau, pour être éligible à l’administration de la deuxième dose, il faut respecter l’ordre de priorisation des groupes d’âge et l’intervalle de huit semaines depuis l’administration de la première dose.

Si vous aviez pris rendez-vous pour recevoir le vaccin au préalable et que vous décidez de vous présenter à une clinique sans rendez-vous, il est important d’annuler votre rendez-vous le plus tôt possible sur le site Clic santé.