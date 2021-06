PGA : Un surprenant meneur à Ridgeland

Le golfeur américain Wes Roach a joué une excellente première ronde de 64 (-7) à Ridgeland en Caroline du Sud, prenant la tête du Championnat Palmetto de la PGA, jeudi.

L’athlète de 32 ans est toujours en quête d’un premier titre sur le circuit, lui dont le meilleur résultat a été une troisième place à la Classique Rocket Mortgage en juin 2019.

Roach a connu un neuf d’aller du tonnerre, y allant de quatre oiselets. Il s’est également permis un aigle sur la normale 5 du quatrième trou. Le retour a été plus ardu, mais l’Américain s’en est bien sorti avec deux autres oiselets et un seul boguey.

Il a à ses trousses de sérieux compétiteurs, dont l’ancien numéro 1 mondial Dustin Johnson. Ce dernier et les Américains Doc Redman et Chesson Hadley, ainsi que le Sud-Africain Erik van Rooyen, sont installés à égalité au second rang avec 65 coups (-6).

Les Canadiens Nick Taylor et Roger Sloan ont bien débuté le tournoi, frappant tous les deux la balle à 67 reprises (-4). Ils sont pour le moment au septième échelon, en compagnie d’une kyrielle d’autres golfeurs.

Ce fut toutefois plus difficile pour les Ontariens David Hearn et Michael Gligic, qui ont joué deux coups au-dessus de la normale (73). Au 93e rang, ils auront fort à faire pour éviter la coupure au terme de la ronde de vendredi.