«Il y a une fébrilité dans l'industrie»: 2022 sera une grande année pour le Centre Vidéotron

Le retour au Québec des artistes internationaux, attendu pour 2022, fera vivre une grande année au Centre Vidéotron, la meilleure depuis son ouverture en 2015, estime son patron Martin Tremblay.

«Il y a une fébrilité dans l’industrie», affirme le Chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

«Je m’attends à une offre super importante. On discute avec beaucoup de monde dans l’industrie et jusqu’à maintenant, nous avons une cinquantaine de dates réservées», indique Martin Tremblay.

À savoir si celles-ci seront confirmées, il faudra attendre encore, mais «on sent qu’on y arrive», anticipe M. Tremblay.

Un passeport vaccin ?

Pour le moment, un seul spectacle est à l’horaire du Centre Vidéotron en 2021, celui de Megadeth et Lamb of God, le 2 octobre, et il n’est pas certain qu’il aura lieu.

Son sort dépendra des mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment.

Martin Tremblay table plutôt sur une relance en 2022. Des concerts de Marc Dupré (22 janvier), d’Isabelle Boulay (16 avril), Monster Spectacular (7 mai), Lara Fabian (21 juin), Roger Waters (17 juillet) et les Backstreet Boys (2 septembre) sont déjà annoncés. D’autres viendront bientôt, dit-on.

S’il ne dirait pas non à une relance hâtive en 2021, Martin Tremblay préfère ne pas donner un appui clair et net à l’imposition d’un passeport vaccinal pour assister à de grands événements, comme le font des promoteurs de concerts aux États-Unis.

«Nous allons exploiter les autorisations qu’on va avoir», dit-il.

Réouverture

Par ailleurs, les dirigeants de l’amphithéâtre aimeraient présenter un spectacle de réouverture.

«Nous échangeons des idées. La difficulté, c’est de le placer dans le calendrier, tant que nous n’avons pas le OK de la Santé publique, mais on aimerait ça», signale Martin Tremblay.

Outre les spectacles, le Centre Vidéotron espère aussi obtenir la présentation du tournoi de la Coupe Mémorial, au printemps prochain.

Parlant hockey, Martin Tremblay trace un bilan positif des cinq matchs disputés devant public de la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la semaine dernière. «Après quatorze mois, c’était comme une bouffée d’air frais».

400 travailleurs à trouver

Il se réjouit notamment que le Centre Vidéotron ait pu rappeler au travail 75 préposés à l’accueil dans un contexte où la main-d’œuvre est en demande. Plusieurs qui avaient été mis à pied ont même pris congé de leur nouvel emploi pour venir prêter main-forte. «Un beau signe de loyauté», estime Martin Tremblay. Sauf que pour opérer les concessions alimentaires, lors de la relance, il faudra embaucher 400 nouvelles personnes. Un défi opérationnel qui s’apparente à repartir à zéro, soumet M. Tremblay «C’est comme si on rouvrait le Centre Vidéotron.» Pour ce qui est du personnel technique, il est convaincu qu’il y en a suffisamment de disponibles dans la ville de Québec pour combler les besoins.

