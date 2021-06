Police de Lévis: arrestation de voleurs de catalyseurs

Deux personnes qui formaient un réseau de vol de catalyseurs ont été arrêtées mercredi par le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), qui aussi saisi 85 catalyseurs, des outils de cambriolage et de l’argent liquide

Depuis mars dernier, «ce réseau a généré une trentaine de dossiers opérationnels et le montant estimé des vols est de plus de 250 000 $», indique le SPVL.

Les individus, âgés de 25 et 34 ans et demeurant sur les territoires de Lévis et de Bellechasse, ont été arrêtés et interrogés, puis remis en liberté sous certaines conditions. Un témoin important doit aussi être rencontré.

Les deux suspects pourraient faire face à des accusations de vol de plus de 5000 $, de recel, d’introduction par effraction, de complot, de possession d’outils de cambriolage et de bris de probation.

Une perquisition a aussi eu lieu chez un recycleur de métaux dans Bellechasse où les individus écoulaient des catalyseurs volés.

En février, Le Journal de Montréal rapportait que les vols de catalyseurs avaient bondit dans plusieurs régions du Québec, notamment en raison de la valeur de certains métaux contenus dans cette pièce automobile.

Véronique Blouin, porte-parole du SPVL, confirme que le vol de catalyseurs est un phénomène en croissance dans plusieurs endroits, incluant Lévis, notamment en raison de l’aspect lucratif de cette activité criminelle.

«C’est un vol qui se fait rapidement et la valeur est considérable à la revente», explique-t-elle.