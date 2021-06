Québec injecte 375 000 $ pour aider le hockey féminin

La ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé une subvention de 375 000 $ pour le Centre de haute performance de hockey féminin situé dans l'arrondissement de Verdun, à Montréal.

Cet argent permettra d’aménager concrètement le Centre 21.02, dont le nom souligne la première médaille d’or remportée par l’équipe nationale féminine aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002.

Un vestiaire professionnel, une clinique médicale et un centre de visionnement technologique seront ainsi à la disposition des joueuses, qui auront droit à cinq sessions sur glace par semaine.

«Vous savez, un centre de performance, cette maison ici, se veut la maison du hockey féminin et c’est le premier centre de haute performance au Canada, a indiqué Danièle Sauvageau, directrice générale du Centre, en conférence de presse, jeudi. C’est un endroit où les joueuses pourront simplement laisser leur équipement tous les soirs, plutôt que de le ramener à la maison pour le faire sécher.»

Pour la ministre, cette annonce permettra de faire un bond concret dans la bonne direction pour promouvoir et faciliter la pratique du sport pour les femmes. Il reste toutefois beaucoup de travail à faire pour assurer la parité entre les hommes et les femmes au niveau professionnel.

«[Cette annonce] va donner des ailes au hockey féminin, a dit Mme Charest. Je suis très heureuse parce que c’est l’aboutissement d’un travail qui a commencé en 2019. On voulait trouver des façons d’appuyer ce sport, mais surtout le volet féminin. Ça faisait partie de mes priorités que le sport soit accessible pour tout le monde et de donner des moyens et des ressources pour appuyer les futures générations et celle présentement qui nous représente si bien.»