Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 11 juin:

«André le géant: le destin du Géant Ferré»

Sa stature imposante et sa personnalité ont fait du Français un lutteur professionnel fort apprécié. De nombreux admirateurs l’ont surnommé «Le Géant Ferré» au Québec et «Andre the Giant» aux États-Unis. Ce documentaire revient sur des années 1980 fastes pour le mastodonte.

Vendredi, 9 h, Canal D.

«Euro 2020»

Un an plus tard, le premier match du grand tournoi de soccer européen aura enfin lieu. Il opposera la Turquie à l’Italie. Il sera le premier d’une longue série, tous diffusés par la chaîne. De nombreux experts du ballon rond seront de la partie. On lancera le tout avec l’avant-match.

Vendredi, dès 14 h, TVA Sports.

«Voyage en îles tropicales»

Hawaii est l’une des îles emblématiques de la planète. Dotée d’une faune à faire pâlir d’envie et d’une culture humaine riche, elle fait partie des plus beaux endroits de la Terre. Baleines, albatros et chenilles habitent un véritable paradis après avoir survécu à la colonisation des confettis de terre.

Vendredi, 17 h, ICI Explora.

«TAG»

Tous les mois de mai, cinq anciens camarades de classe, maintenant quadragénaires, font une partie de tag qui les amène à voyager. Cette année, ils se réunissent pour le mariage d’un des leurs, seul invaincu au jeu. Une comédie d’action mettant notamment en vedette Jeremy Renner et Ed Helms.

Vendredi, 20 h, TVA.

«Y’a du monde à messe»

Sur le plateau de l’émission de Christian Bégin, Édith Butler met fin à une longue absence devant les caméras et Sébastien Ricard prend la parole pour que cesse l’ignorance. Ariane Brunet et Marie-Christine Depestre assurent le volet musical.

Les autres invités: Arnaud Beauchamp, Valérie Gobeil et Karine Pion.

Vendredi, 21 h, Télé-Québec.

«L’amour à la carte»

Cette comédie romantique et culinaire braque ses caméras sur un propriétaire d’une chaîne de restauration rapide mexicaine qui doit trouver un nouveau plat pour améliorer ses affaires. Fraîchement célibataire, il rencontre, dans un restaurant du Nouveau-Mexique, une belle et talentueuse cheffe qui change sa vie.

Vendredi, 22 h, Zeste.

«Lumière sur... Florent Vollant»

Ancienne moitié du duo Kashtin, l’auteur-compositeur-interprète innu est impliqué musicalement et socialement depuis déjà longtemps. L’artiste primé revisite des années marquantes et ô combien stimulantes pour lui, retraçant son parcours musical bien rempli et remettant les pieds sur sa route sociopolitique.

Vendredi, 22 h, ICI ARTV.