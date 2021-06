REM : Québec dénonce le contrat à Abu Dhabi

La classe politique a dénoncé l’octroi du contrat des grands panneaux de verre, signature visuelle des 26 stations du Réseau express métropolitain (REM), à une entreprise d’Abu Dhabi au détriment d’un fournisseur québécois, comme le rapportait Le Journal hier.

« C’est triste de voir que des entreprises du Québec qui ont l’expertise et le savoir-faire nécessaire pour des contrats majeurs soient tassés », a souligné Ewan Sauves, porte-parole du premier ministre François Legault.

Selon lui, il s’agit « d’un autre exemple concret de la mauvaise entente conclue par le gouvernement libéral ».

« On ne refera pas les mêmes erreurs que les Libéraux et on va prioriser l’achat local pour les prochains projets notamment le nouveau REM de l’Est », a poursuivi M. Sauves.

Le Journal rapportait hier que c’est une entreprise d’Abu Dhabi, Emirates Glass qui va fournir les larges panneaux de verres extérieurs des 26 stations du REM. Prelco, une entreprise familiale québécoise avec plus d’une soixante d’années d’expérience était sur les rangs afin d’obtenir le contrat.

La Caisse de dépôt et placement (CDPQ) Infra, responsable du projet, affirme que le contrat a été octroyé à une firme lavalloise. Mais celle-ci s’est tourné vers un fournisseur d’Abu Dhabi.

La Caisse a les moyens de choisir ses fournisseurs, dit QS

Pour l’opposition solidaire, le bas de laine des Québécois a la responsabilité et le devoir de choisir ses fournisseurs avec plus de diligence.

« Quand on prétend faire de l’achat local et de mettre du contenu québécois, on ne sous-traite pas à quelqu’un qui fait venir le matériel d’ailleurs. La Caisse a quand même les moyens de choisir ses fournisseurs », a souligné le député de Québec solidaire, Vincent Marissal.

Ce dernier rappelle que la Caisse a une double mission, obtenir du rendement pour ses déposants et aider le développement économique du Québec. Dans le cas présent, l’institution aurait pu faire une pierre, deux coups, croit M. Marissal.

« Non seulement, on prive une entreprise québécoise d’un contrat substantiel, mais en plus on fait venir cela d’Abu Dhabi, alors bonjour le transport et les gaz à effet de serre. Et Abu Dhabi n’a pas une très bonne réputation en matière de démocratie et de traitement équitable de la main-d’œuvre », a-t-il estimé.