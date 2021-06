Trois gros feux de forêt en activité sur la Côte-Nord

Plus de 200 pompiers forestiers sont déployés sur le terrain jeudi pour combattre les trois incendies de forêt en activité sur la Côte-Nord.

Le plus important est celui qui fait rage à la Zec Varin au nord de Baie-Comeau. L’incendie est maintenant contenu et touche près de 300 hectares.

Les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sont déployés sur le terrain.

« On travaille vraiment d’arrache-pied avec nos arrosages d’avions-citernes et l’installation de coupes feu au sol », explique Isabelle Gariépy, agente d’information à la SOPFEU

Les interventions sont tributaires des conditions météorologiques.

« Dans l’après-midi, on tombe dans des périodes où est-ce que c’est plus chaud. On va le voir avec ce qui va se passer avec la météo [...] Nos équipes étaient à pied d’œuvre très tôt ce matin. On commence souvent vers 5h le matin pour s’assurer d’être là dans la période où le feu à moins d’intensité », ajoute Mme Gariépy.

Les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité demeurent interdits dans l’Est-du-Québec. L’indice de danger incendie devrait demeurer extrême au cours des prochains jours.