COUSINEAU, Jacques



À Salaberry-de-Valleyfield, le 5 juin 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé subitement M. Jacques Cousineau, résidant à Les Coteaux.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie (Martin) et Louis-Martin (Sophie), ses petits-enfants Marie-Alexandra, Zacharie, Rosalie, Laurie, Nathan, Raphaël et Justin, son amie de coeur Stéphanie Coutu, ses frères et soeurs Jocelyne (Didier), Jacqueline (Sylvain), Johanne et Réjean (Denis) ainsi que parents et amis.En respectant les consignes sanitaires, la famille recevra les condoléances le samedi 19 juin de 10h à 13h au100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 13h à la chapelle du complexe funéraire.Inhumation au cimetière de Coteau-du-Lac.