Boulettes de porc au cari

Portions : 4 | Préparation : 15 min | Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

1 lb (500 g) de porc haché maigre

1/3 t (80 ml) de coriandre hachée

2 c. à tab (30 ml) de pâte de cari douce (de type Patak’s)

2 c. à tab (30 ml) de yogourt grec nature

sel et poivre

MODE DE PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger le porc haché, la coriandre, la pâte de cari et le yogourt. Saler et poivrer. Façonner la préparation en 16 boulettes. Sur huit brochettes de métal ou de bois préalablement trempées dans l’eau, enfiler les boulettes de porc. Régler le barbecue à puissance moyenne-élevée. Mettre les brochettes sur la grille huilée du barbecue et fermer le couvercle. Cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur (retourner souvent les brochettes).

UN BON TRUC

On peut servir ces boulettes dans un pain naan grillé pour un souvlaki avec un accent indien !

PAR PORTION :

Protéines 21 g

cholestérol 70 mg

M.G . 12 g (4 g sat.)

12 g (4 g sat.) Glucides 2 g

Fibres traces

Sodium 410 mg

SALADE DE CONCOMBRE

Photo courtoisie Jeff Coulson

En accompagnement 4 portions

Dans un bol, mélanger 2 t (500 ml) de concombre coupé en dés, 1/3 t (80 ml) d’oignon rouge coupé en dés, 1/4 t (60 ml) de coriandre hachée, 1 c. à tab (15 ml) d’huile végétale, 1 c. à tab (15 ml) de vinaigre de vin blanc et 1/4 c. à thé (1 ml) de sucre. Saler et poivrer.

PAR PORTION :

Calories 45

Protéines traces

cholestérol 0

M.G. 3 g ( traces sat.)

Glucides 0

Fibres 1 g

Sodium 150 mg