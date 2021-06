Budget participatif: le vote est ouvert

La population montréalaise est invitée jusqu’au 11 juillet à voter pour des projets qu’elle souhaiterait voir mis en place dans la métropole. Un budget de 10 millions $ sera consacré à leur concrétisation.

Au total, 35 projets sont soumis au vote du public, chaque personne âgée de 12 et plus pouvant en choisir jusqu’à un maximum de cinq. Le vote, avec les détails du projet, s’effectue sur la plateforme Réalisons Montréal.

«Ces projets d’envergure vont favoriser la mobilité durable et active, le verdissement et la biodiversité, l’agriculture urbaine et l’alimentation saine et abordable ou encore aider à construire des milieux de vie plus inclusifs», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vendredi.

Au total, la Ville avait reçu 620 idées de projets. C’est la première fois qu’une telle initiative a lieu dans la métropole, bien que certains arrondissements avaient déjà fait, individuellement, des budgets participatifs.