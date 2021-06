Comment retrouver mon équilibre?

Dès le début de la pandémie, comme fonctionnaire, je fus assignée au télétravail. Je vis en appartement avec mon conjoint et sa fille de huit ans, qu’il a en garde partagée. Mon chum, lui, se rend cinq jours par semaine au garage où il travaille.

Même si je suis une fille de gang qui aime voir du monde, j’ai vécu le début du confinement sans trop ressentir le manque de ma famille et de mes amis. Puis à l’été 2020, on a pu sortir, voir du monde, et ça m’a fait un grand bien. Je me suis donc enfermée de nouveau cet automne sans trop de mal. Mais voilà que depuis janvier 2021, on dirait que je supporte de moins en moins bien la situation.

Je me surprends à rêvasser devant mon ordi. Je ne sors presque plus faire ma marche quotidienne pour m’aérer l’esprit comme je le faisais avant. Et vers 4 heures, il m’arrive souvent de me servir un apéritif au lieu d’attendre le retour de mon chum. Le week-end dernier, il m’a demandé ce qui se passait avec moi, si j’étais malade, tellement il trouve que mon énergie est au plus bas et que plus rien, à part m’allonger devant la télé, ne m’intéresse.

Je n’ai pas su quoi lui répondre car je ne sais même pas ce qui se passe avec moi. Je sais juste que je manque d’énergie, et que si je m’écoutais, je passerais ma vie en pyjama à ne rien faire. Il a peur que je fasse un burnout et me talonne pour que je consulte. Mais c’est impossible que ce soit ça, car depuis plus d’un an, je suis loin de dépasser mes limites, au contraire.

Je n’appelle plus ma sœur ni mes amies, parce que j’ai peur de les ennuyer à force de leur dire que je m’ennuie. Et c’est vrai que je m’ennuie ! Pareil avec mon chum, qui voudrait qu’on se mette à une activité sportive ensemble et qui doit se contenter de la faire avec sa fille, quand elle est avec nous, tant je n’ai le goût de rien, et je ne vois pas le jour où mon dynamisme va me revenir.

Pensez-vous comme lui que je devrais me résigner à consulter ?

- Une fille vide

Je ne sais pas si vous devriez vous résigner à consulter, mais je vais tenter de vous mettre sur une piste qui expliquerait votre état. Le psychologue américain Adam Grant a mis le doigt sur un phénomène qui frappe beaucoup de gens en temps de pandémie et qu’il appelle « la langueur ».

« C’est comme avoir le sentiment de stagner, une impression de vide qui nous indique que la vie n’a plus de sens. Ça s’accompagne de difficultés à se concentrer et d’une grosse perte d’énergie ». Tout cela serait causé par la solitude et l’isolement conséquents à la pandémie. Consulter vous aiderait certainement. Mais il importe de reprendre vos sorties à l’extérieur, votre activité physique ainsi que votre rythme énergique d’avant si vous ne voulez pas sombrer encore plus. Et surtout, il faut reprendre vos contacts avec la famille et les amies pour garder le moral.