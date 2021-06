Déconfinement: soyez prudents sur les plans d’eau, dans les sentiers et sur les routes

L’heure est au déconfinement et les Québécois sont impatients de profiter du beau temps pour faire une foule d’activités, ce qui n’est toutefois pas sans risque.

Ces jours-ci, les autorités tentent de sensibiliser les citoyens à adopter des comportements responsables. C’est le cas de la Sûreté du Québec qui donne des conseils aux adeptes de quad, par exemple, mais aussi au CHU Sainte-Justine (CHUSJ), qui se préoccupe d’une possible recrudescence des noyades mortelles et non mortelles avec la fin prochaine des classes.

Le centre hospitalier pédiatrique montréalais y va d’un appel à la prudence et recommande d’adopter une série de mesures préventives afin de protéger tous les membres de la famille.

Le CHUSJ dit avoir recensé trois fois plus d’hospitalisations pour noyades mortelles et non mortelles l’été dernier, comparativement à la saison chaude 2019, des incidents traumatisants qui touchent surtout des bambins dans des piscines résidentielles.

«Les enfants en bas âge, attirés par l’eau brillante, parviennent parfois à échapper à la vigilance des parents et il ne faut que quelques secondes pour qu’un drame survienne», a rappelé le CHUSJ, vendredi, dans un communiqué.

En milieu résidentiel, les experts du CHUSJ recommandent de:

• Ne jamais laisser son enfant sans surveillance dans l’eau, même s’il sait nager

• Faire porter la veste de flottaison individuelle aux enfants de moins de 5 ans, dans l’eau et autour de la piscine

• Demeurer aux alentours, prêt à intervenir

• Désigner une personne responsable de la surveillance et si possible, alterner avec une autre personne pour maintenir la vigilance

• Respecter la règlementation entourant les piscines résidentielles: avoir un accès qui se referme automatiquement: clôture avec barreaux verticaux, plate-forme d’accès inaccessible, etc.

En plein air, les experts du CHUSJ recommandent de:

• Faire porter aux enfants la veste de flottaison individuelle dans toutes embarcations nautiques

• Privilégier les baignades en milieux aménagés et surveillés

• Vérifier rapidement les points d’eau si vous perdez de vue votre enfant