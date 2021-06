Délit de fuite mortel: la conductrice fautive admet ses torts à la famille de la victime

Reconnaissant avoir fui les lieux où elle venait de frapper un jeune homme qui se trouvait étendu sur la chaussée en février 2019, une femme de 54 ans de St-Alban a écopé, vendredi, d’une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours.

Maryse Perron a admis devant le juge Christian Boulet, mais également devant la famille de Kevin Arcand que le soir du drame, alors qu’elle circulait sur la rue Principale à St-Marc des Carrières, elle a senti «quelque chose frotter sous le véhicule, qu’elle pensait être un bloc de glace».

Après avoir fait demi-tour, la quinquagénaire a vu le corps du jeune homme sur la chaussée, mais plutôt que d’appeler les policiers, elle a choisi de fuir les lieux.

«C’est impardonnable de l’avoir laissé-là... Son conjoint est ensuite venu et a demandé à un autre automobiliste qui s’était arrêté si c’est lui qui l’avait frappé. Ça, ça me tue», a dit la mère de la victime, Isabelle Richard, encore ébranlée par la perte de son fils.

Enquête

L’enquête policière a permis d’établir que le soir des événements, Perron n’avait pas consommé d’alcool et que Kevin âgé de 26 ans revenait d’une fête qui avait eu lieu chez un ami.

« Le jeune homme était intoxiqué, mais rien ne permet d’expliquer sa présence sur la chaussée», a-t-on pu apprendre dans le résumé conjoint fait par le poursuivant, Me Daniel Bélanger et l’avocat de la défense, Me Benoit Labrecque.

Même si elle avoue trouver la peine imposée «trop clémente», la fin de cette saga judiciaire de 28 mois est un «soulagement » pour la famille qui pourra enfin faire son deuil.

Libérer

Quelques minutes avant que Perron ne reçoive sa sentence, la mère de Kevin a d’ailleurs tenu à lire une lettre au juge pour enfin se «libérer».

«Le 19 février 2019, Kevin a porté son dernier souffle seul sur le bord de la route dans un froid glacial sans que cette femme ne s’arrête pour lui porter secours [...], mais où était sa conscience?», a-t-elle questionné.

Les parents de Kevin Arcand connaissaient Maryse Perron qui demeure dans le village voisin et ce fut un «choc» pour eux lorsqu’ils ont appris, trois jours après les tristes événements, l’identité de la personne qui avait tué leur fils.

«Sa sentence, ça va être dans sa conscience tout sa vie, parce que tu ne peux pas ne pas porter assistance comme ça à un être humain, on ne fait même pas ça à un animal, on arrête. Ce n’est pas normal de ne pas arrêter, mais surtout de ne pas dénoncer les jours suivants», a ajouté Mme Richard, avec émotion.

En plus de la période de détention, Perron devra s’abstenir de conduire tout véhicule à moteur pour une période de cinq ans, elle devra respecter une période de probation de deux ans et effectuer 150 heures de travaux communautaires.