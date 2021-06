Deux chiens piégés dans un affaissement de terrain gigantesque

Un effondrement de sol apparu à la fin du mois de mai dans une ferme du centre du Mexique et qui a continué de s’agrandir est devenu plus grand qu'un terrain de football, a commencé à engloutir une maison et a même piégé deux chiens.

La situation des deux chiens coincés sur les parois de cet immense cratère a provoqué un déluge d’émotion, appelant les secours à sauver les bêtes. Malheureusement, en raison du terrain instable et des risques d’effondrement toujours grands, les animaux ne peuvent être récupérés, a rapporté ABC News.

Néanmoins, les secours assurent avoir envoyé de la nourriture aux chiens prénommés Spay et Spike.

Le gouffre mesure maintenant plus de 400 pieds (125 mètres) de diamètre à certains endroits et peut atteindre 150 pieds de profondeur (45 mètres) à son point le plus profond, et peut-être plus parce que l’eau remplit le cratère.

Des militaires ont été déployés afin d’empêcher les gens de s’en approcher et en les gardant à une distance de 600 mètres.

Certains résidents pensent que le gouffre est le résultat d'une extraction excessive d'eau souterraine par une ou des usines d'embouteillage d'eau dans la région.

Les autorités croient aussi que la doline pourrait avoir été formée en raison d’un courant d’eau souterraine.

Le gouverneur de l’État de Puebla, Miguel Barbosa, a déclaré que les experts étudiaient les deux possibilités et que si l'extraction d'eau était en cause, il annulerait tout permis.