ECHL : un honneur pour Anthony Beauregard

Le Québécois Anthony Beauregard a été nommé joueur par excellence de l’ECHL, vendredi.

Le représentant du Thunder de Wichita a amassé 22 buts et 49 mentions d’aide pour 71 points en 62 matchs. Il a terminé au deuxième rang des pointeurs et au premier rang pour les aides dans le circuit de développement nord-américain. Il a également maintenu un différentiel de +27 et inscrit cinq filets vainqueurs.

L’ancien porte-couleur des Foreurs de Val-d’Or est le premier représentant de la Belle Province à mériter cet honneur depuis David Desharnais en 2007-2008. Le récipiendaire du titre de joueur par excellence de la ECHL est déterminé par un vote des entraîneurs, des diffuseurs, des directeurs des relations avec les médias et des membres des médias.