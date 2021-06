VARY, Jules



Le 7 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement monsieur Jules Vary, époux de madame Huguette Blain et père de feu Alain, Mario et Guylaine Vary.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, André (Sylvie) et Johanne, sa belle-fille Hélène, ses petits-enfants Sonia (Rémi), Martin, Lily, Chloé et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Sarah, Félix, Léa et Mia. Il laisse également dans le deuil ses frères Gérard (Nicole), Jean-Louis (Lise), sa soeur Cécile (feu Laurent) et feu Soeur Lucille, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 13 juin 2021 de 14h à 18h. Les funérailles seront célébrées le lundi 14 juin 2021 à 13h30 en l'église de St-Marc-sur-Richelieu.