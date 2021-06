La terrasse d’un immeuble prend feu dans l’arrondissement du Sud-Ouest

Un immeuble résidentiel de trois étages est la proie des flammes, vendredi après-midi, après qu’un incendie se soit déclenché sur la terrasse située sur le toit, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal.

Le bâtiment situé à l’intersection des rues Sainte-Marguerite et Sainte-Émilie est composé de six condominiums, a indiqué Marie-Ève Beausoleil, chef de section du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), sans avoir plus de précisions sur les évacuations ou de possibles blessés.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Le service incendie a reçu l’alerte vers 16 h 15 et a rapidement déclenché la 2e alarme. Près de 70 pompiers sont ainsi présents sur les lieux pour tenter de maîtriser le feu.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Les causes de l’incendie sont encore inconnues, même si la sécheresse des derniers jours ou encore les mégots de cigarettes laissés dans les pots de fleurs sont des pistes considérées, a précisé Mme Beausoleil.