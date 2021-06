Le père de l'auteur de l'attaque de London sous le choc et horrifié

Le père de Nathaniel Veltman, l’auteur de l’attaque au camion-bélier qui a tué quatre membres d’une famille musulmane, dimanche soir, à London, en Ontario, est dévasté.

Mark Veltman dit être sous le «choc et horrifié» dans une déclaration qu’il a fait parvenir au London Free Press à la suite de la brève comparution de son fils, qui fait face à quatre accusations de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre.

Nathaniel Veltman a fauché une famille qui faisait une marche dimanche dernier, vers 20 h 40, au coin de Hyde Park Road et de South Carriage Road, à London, une ville du sud-ouest de l’Ontario. Dans les heures qui ont suivi, la police a indiqué qu’elle a toutes les raisons de croire que son geste était motivé par la haine envers les musulmans.

Avec sa camionnette, l’homme de 20 ans a tué Salman Afzaal, 46 ans, son épouse Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumna Afzaal, 15 ans, et la mère de M. Afzaal, Talat Afzaal, 74 ans.

Le fils des Afzaal, Fayez, 9 ans, a survécu à l’attaque, bien qu’il ait été sérieusement blessé. Il est aujourd’hui orphelin.

Soulignons que Salman Afzaal était psychoéducateur et que Madiha Salman terminait un doctorat en ingénierie à l’Université Western de London.

Un père sous le choc

«C'est avec le plus grand choc et l’horreur que j'ai appris le crime innommable commis le week-end dernier», a dit Mark Veltman, selon le journal local, dans ce qui constitue la seule déclaration publique de la famille à ce jour.

«Il n'y a pas de mots adéquats pour exprimer correctement ma profonde tristesse pour les victimes de cet acte insensé.»

«Comme une enquête est en cours, aucun autre commentaire ne sera fait», a conclu le père du tueur.

Plus les jours passent depuis la tragédie, plus on en apprend sur le tueur, qui aurait admis son geste à un chauffeur de taxi, quelques minutes après avoir roulé sur la famille Afzaal, lui demandant alors d’appeler la police.

L’individu a cinq frères et sœurs. Il travaille à temps partiel dans une usine d’œufs et est originaire de Strathroy-Caradoc, une municipalité située à l’ouest de London, où il s’est installé. Des médias ont évoqué ses antécédents de troubles mentaux et des enjeux de gestion de la colère.

Veltman doit revenir en cour lundi prochain pour la suite des procédures. Jeudi, lors de sa brève comparution par visioconférence depuis le centre de détention d’Elgin-Middlesex, où il est incarcéré, il n’a manifesté aucune émotion. Aucune charge supplémentaire n’a été ajoutée à son dossier à cette occasion.