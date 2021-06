Le Québec prêt pour le vote à 16 ans

En vue de la réforme du mode de scrutin annoncée au Québec, mais aussi en vue de la refonte des cours relatifs à l’éducation citoyenne et à la vie sociale, nous considérons que le moment est plus qu’approprié pour sérieusement envisager un abaissement de l’âge de vote.

Une telle proposition n’est plus vraiment surprenante : le vote à 16 ans est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. L’abaissement de l’âge de vote à 16 ans suscite l’intérêt de certains depuis au moins les années 70, alors que l’idée avait été discutée à l’Assemblée nationale. Plus récemment, le PQ s’est penché sur la question durant les années 2010 avant de finalement rejeter l’idée.

Pourtant, cette proposition n’a rien de saugrenu. Les personnes de 16 ans sont déjà en mesure d’être membres d’un parti politique et d’élire son chef. Elles peuvent aussi s’enrôler dans les réserves des Forces canadiennes, payer des impôts, quitter l’école, travailler, se faire avorter, détenir un permis d’arme à feu et même parfois être traduits en justice en tant qu’adulte.

Elles ont su démontrer à plus d’une reprise qu’elles ont les capacités d’effectuer des choix éclairés par elles-mêmes et qu’elles ont un désir de s’engager dans le monde social. Ceci a récemment été parfaitement illustré par les militantes Greta Thunberg et Malala Yousafzai, par les artistes Billie Eilish et Lorde, mais aussi à un niveau plus local par Yann-Maverick Quitich (et sa dénonciation du racisme) et les nombreux garçons du secondaire ayant porté une jupe en guise de contestation de l’hypersexualisation et de la masculinité toxique. Ces exemples ne sont pas que de simples exceptions, et révèlent indubitablement un phénomène beaucoup plus large.

De nombreuses études en science politique et en neuropsychologie, comme celles menées par les psychologues Laurence Steinberg et Daniel Hart, viennent soutenir cette mesure. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs tiré leur conclusion de l’évaluation des effets de l’application d’une telle mesure à travers le monde, dont en Écosse, en Allemagne et en Autriche.

Le vote pour les 16-17 est une mesure apartisane et démocratique qui mérite amplement d’être établie. L’héritage socioéconomique de la pandémie de COVID-19 ainsi que l’urgence climatique sont des fardeaux qui incombent (et incomberont) principalement à la nouvelle génération, et il est essentiel que celle-ci puisse avoir une voix dans les décisions concernant leur avenir.

Philippe Granger, étudiant en relations internationales et droit international (UQAM)

Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin à l’Assemblée nationale du Québec

