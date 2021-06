Le trophée Clarence-S.-Campbell au Canadien?

Si le Canadien de Montréal devait gagner sa série de troisième tour face aux Golden Knights de Vegas, une équipe de l’Association de l’Est mettrait la main sur le trophée Clarence-S.-Campbell pour la première fois dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En raison de la distribution particulière des équipes en quatre sections, en raison de la pandémie de la COVID-19, le Tricolore aura la chance de compétitionner pour cet honneur, traditionnellement remis à la meilleure équipe... de l’Ouest.

Autre ironie du sort, le Canadien n’a jamais gagné cette coupe nommée en l’honneur de Clarence Campbell, un ancien président de la LNH. Ce dernier était bien peu aimé – pour ne pas dire détesté – par les Québécois, ayant notamment décerné une célèbre suspension à Maurice Richard. S’en est suivi la célèbre émeute du Forum de 1955.

Comme si ce n’était pas encore assez, le Bleu-Blanc-Rouge pourrait mettre la main sur le Clarence-S.-Campbell lors d’un possible match numéro 6, le 24 juin, lors de la Fête nationale du Québec...

Les Flyers de Philadelphie et les Islanders de New York ont déjà remporté le trophée dans les années 1970 et 1980, à l’époque où les associations de la LNH étaient nommées autrement.

Dans son histoire, le Canadien a remporté 24 coupes Stanley et 25 trophées Prince-de-Galles, octroyé à l’équipe championne de l’Est. Les Islanders de New York et le Lightning de Tampa Bay se disputeront d’ailleurs ce dernier dans l’autre série demi-finale.

Lors des cinq dernières années, une seule équipe (les Blues de St. Louis, en 2019) a remporté le trophée Clarence-S.-Campbell avant d’aller soulever la coupe Stanley. C’est un risque qui en vaut sûrement la peine pour le Tricolore.