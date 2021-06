Présumé pédophile arrêté à Québec: les accusations se multiplient

Les accusations criminelles continuent de pleuvoir sur un homme de 48 ans qui fomentait depuis plusieurs années, avec sa conjointe, un plan machiavélique pour agresser sexuellement des enfants.

Guy Boutin était de retour en cour ce matin, théoriquement pour y subir son enquête sur remise en liberté, lui qui est détenu depuis son arrestation, le 25 mai.

Toutefois, ce sont de nouvelles accusations qui attendaient le quadragénaire.

Cette fois, Me Louis-Philippe Desjardins, procureur aux poursuites criminelles et pénales, l’accuse d’avoir eu à de nombreuses reprises, entre le 27 juillet 1996 et le 26 juillet 1999, «à Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis», des contacts sexuels avec une présumée victime qui avait entre 13 et 15 ans.

Il lui reproche également d'avoir agressé sexuellement cette présumée victime entre le 27 juillet 1999 et le 27 juillet 2000.

Rappelons que l’homme est également accusé de contact sexuel, de production et de possession de pornographie juvénile, et de s’être entendu avec sa conjointe, Julie Blackburn, par un moyen de télécommunication, pour «perpétrer une infraction de nature sexuelle».

En raison des nouvelles accusations, l’enquête sur remise en liberté de Boutin a été reportée. Il reviendra en cour le 16 juin prochain.