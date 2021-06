Les terrasses et une victoire de l’Italie: un bon combo!

Le beau temps, les terrasses nouvellement accessibles et un match de la Squadra Azzura ; il n’en fallait pas plus pour faire revivre le quartier montréalais de la Petite-Italie.

En ce début d’Euro, l’ambiance était au beau fixe pour l’ouverture du tournoi, vendredi, qui s’est soldée par une victoire relativement aisée de 3 à 0 des Italiens sur les Turcs. Certains amateurs se sont déplacés pour le match, d’autres pour le retour des terrasses, mais partout dans la bonne humeur.

«On avait hâte de voir la partie après un an d’attente. Nous sommes ici en grand nombre. Tous des tifosi de soccer. [...] On est content du déconfinement, qu’on puisse se rejoindre, tous les amis», a indiqué Jos Recine, rencontré peu avant le début de la rencontre à l’extérieur du Panino Pizza.

Plusieurs Montréalais ont souligné l’année difficile qu’ils ont connu et que cet Euro, même déplacé d’un an, apposait un petit baume aux blessures.

«Ça ouvre le cœur. Ça fait du bien. Je vois les gens qui sont très très contents aussi. Ils sont heureux d’être à l’extérieur comme ça», a avoué Nitti Luigi, un partisan de longue date qui profitait de la terrasse du Café Gelato avec les membres de sa famille.

Le quartier est soccer

Les Azzurri ont fait attendre leurs partisans dans ce match, sans toutefois les décevoir. Les Italiens ont marqué trois fois en seconde mi-temps et chaque but fut accompagné d’une acclamation bien sentie qu’il était possible d’entendre de partout en écho dans le quartier.

«Il y a tellement de cafés dans la Petite-Italie, alors tout le monde à son spot, et plus ça va aller, plus j’ai l’impression qu’il va y avoir du monde, a expliqué Marc Chiandussi, qui effectuait une sortie avec son père, âgé de 78 ans. C’est juste la première game, alors tranquillement pas vite, on se met dans le beat du tournoi.»

Assis sur la terrasse du Caffe San Simeon en compagnie d’une trentaine d’autres supporteurs, le duo a raconté à l’auteur de ces lignes ses souvenirs des Coupes du monde de 1982 et de 2006 avec nostalgie, prédisant au moins une place en demi-finale à leurs favoris pour cet Euro 2020.

Il n’est pas non plus requis de connaître les dernières grandes victoires de l’Italie ou d’être un grand amateur du ballon rond pour profiter du spectacle.

«Ça dépend des jours, ça dépend des équipes. Moi je viens pour l’ambiance aussi», a expliqué avec le sourire Andrea Belair Arreola, dans la jeune vingtaine, qui était accompagnée de plusieurs amis.

Une surprise?

Selon les partisans rencontrés, l’Italie a l’opportunité de se rendre loin lors du tournoi. L’équipe pilotée par Roberto Mancini n’a pas connu la défaite depuis près de 30 matchs, ce qui donne espoir aux Italo-Montréalais.

«L’Italie est dans la même position qu’en 2006, quand elle a gagné le Mondial. Personne ne les attendait et ils sont arrivés par-derrière. Les “underdogs”, c’est ce qu’ils sont», a déclaré Jos Recine

«L’Italie reste l’équipe à battre, a prédit Mario Recine, qui n’a aucun lien familial avec Jos. C’est comme le Canadien de Montréal, même si parfois on ne va pas jusqu’en finale. Je crois qu’on va avoir un bon tournoi avec l’Italie.»

Au sein du groupe A, la Squadra Azzurra se mesurera à la Suisse mercredi, puis au Pays de Galles le 20 juin.

