Lourdes peines pour deux trafiquants qui ont comploté pour tuer un rival

Deux trafiquants de drogues qui ont comploté pour tuer un rival devront purger de longues peines de prison, à moins que leur sentence ne soit renversée puisqu’ils ont porté leur cause en appel.

• À lire aussi: «Conquer» et «Bronzé» voulaient tuer «Le Prince»

• À lire aussi: Enlèvement et tentative de meurtre à Gatineau: le dernier suspect recherché se livre à la police

David «Konker» Couture, 28 ans, et Abdul «Bronzé» Al-Sherifi, 27 ans, ont écopé respectivement de 11 ans et de huit ans de pénitencier pour avoir tenté d’éliminer Simon «Le Prince» Laliberté dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018 à Val-des-Monts, en Outaouais. Les deux hommes en voulaient à Laliberté, car il refusait de payer des «taxes» sur ses ventes de drogues.

Photo d'archives courtoisie Service de police de la ville de Gatineau

Pour arriver à leurs fins, ils ont enlevé, menacé et séquestré un de ses revendeurs, Nicolas Connely-Charette, dans le but de l’utiliser pour ne pas éveiller les soupçons. La victime a été ligotée aux mains avec du ruban électrique et a entre autres reçu deux coups de couteau au visage de l’un de leurs complices, Steve Duarte.

Arrivé au domicile de Laliberté, Connely-Charrette devait cogner à la porte et se «tasser du chemin» pour que les tireurs puissent abattre leur cible. Il en a plutôt profité pour composer le code de la serrure électronique et se barricader dans la maison.

Couture et Al-Sherifi avaient déjà porté leur cause en appel avant même le prononcé de la sentence par la juge Catherine Mandeville, citant qu’elle avait erré à plusieurs égards, sur des questions de droit, lors de son jugement.

Outre Duarte, 47 ans, Jordan Pichette, 24 ans, a aussi été arrêté en lien avec cette affaire. Ils ont plaidé coupables aux accusations qui pesaient contre eux, recevant des peines respectives de six ans et de cinq ans d’emprisonnement.