Mauricie et Centre-du-Québec: les réservations abondent dans les hôtels

La saison touristique s'annonce prometteuse en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. Des hôteliers notent une ruée aux réservations.

Pour y faire face, l'auberge Godefroy de Bécancour a même dû embaucher du personnel additionnel.

«Tous les jours, on a quatre ou cinq personnes qui travaillent uniquement au bureau des réservations, et même on a ajouté une sixième personne», a raconté Guy Boisclair, propriétaire de l'établissement, vendredi, à TVA Nouvelles. Pour cette fin de semaine, comme déjà pour d'autres durant l'été, on affiche complet.

À Shawinigan, le taux d'occupation des chambres est revenu à un niveau intéressant. Certaines journées des vacances de la construction sont remplies, sans parler du retour du tourisme d'affaires et du tourisme sportif. «On a certaines dates qui sont déjà complètes. Présentement, au niveau de la semaine et des week-ends, on est à 70 % d'occupation», a raconté, encouragée, Rachelle Larivière, directrice de l'hôtel Gouverneur.

Au Centre des congrès de Trois-Rivières, la vie reprend. S'y trouvaient réunis cette semaine, dans le respect des restrictions en vigueur, des représentants de la CSN-Construction.

«C'est la première fois où, avec nos comités de négociation, on peut prendre le petit-déjeuner ensemble. On peut préparer nos caucus en équipe», s'est réjoui Jean-Luc Deveaux, vice-président de la CSN-Construction.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, prévoit que les Québécois choisiront encore majoritairement de passer leurs vacances dans les limites de la province.

«Les gens, cette année, vont prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir les beaux grands territoires du Québec. Je suis convaincue qu'on va avoir un été supérieur à l'année dernière», a prédit Mme Proulx.

