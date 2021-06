Montréal: la circulation sera entravée durant le week-end

Mobilité Montréal invite les usagers à éviter certains points chauds du réseau autoroutier en raison des entraves qui y seront installées durant le week-end sur les échangeurs Turcot et Saint-Pierre et les autoroutes 10, 13, 20, 25 et 40 notamment.

L’autoroute Bonaventure sera ainsi fermée complètement entre les rues Wellington et Carrie-Derick, et ce, de vendredi 22 h à samedi 7 h. La fermeture devient partielle de samedi 7 h à lundi 5 h. En direction ouest, la fermeture sera en vigueur entre la sortie 58 et la rue Wellington, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

L’A-13 en direction nord sera fermée entre la sortie 6 et la suivante, de samedi 20 h à lundi 5 h.

L’autoroute 20 en direction ouest connaîtra une fermeture complète entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Sur l’autoroute 25 en direction sud, Mobilité Montréal annonce la fermeture de la sortie 3, vers la rue Notre-Dame Est.

À Montréal-Est, on prévoit la fermeture de la voie de desserte de l’A-40 en direction ouest entre les avenues Marien et Broadway. La fermeture sera en vigueur de vendredi 19 h à lundi 5 h.

Au niveau de l’échangeur Turcot, les bretelles menant vers l’A-15 et la route 136 en direction est sont également concernées par les entraves, puisqu’elles seront fermées à la circulation entre vendredi 22 h à lundi 5 h.

Par ailleurs, le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de Montréal de vendredi 21 h à samedi 9 h. À Kahnawake, on prévoit la fermeture de la bretelle menant du pont Honoré-Mercier vers la R-132 en direction est. La fermeture sera en vigueur de vendredi 22 h à lundi 5 h.