Tentative de meurtre en août 2020 dans le Vieux-Montréal: suspect recherché

Un homme suspecté d’avoir tenté de tuer un jeune de 18 ans lors d’un conflit survenu en août dernier, dans le Vieux-Montréal, est recherché par les forces de l’ordre.

Selon la Section des enquêtes criminelles sud du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la victime a été blessée par un projectile d’arme à feu dans un hôtel situé près de l'intersection des rues de la Commune Est et Saint-Gabriel, le 8 août 2020, vers 4 h 30 du matin.

La police dispose d'images provenant d’une caméra de surveillance pour soutenir son enquête relative à cette tentative de meurtre. On recherche un homme à la peau basanée âgé d’environ 25 ans, qui mesure près de 1,75 m (5 pi 9) et pèse approximativement 82 kg (180 lb).

Lors des événements, le suspect avait une barbe foncée et une longue chaîne en or. Il portait un chandail noir, une veste noire à manches longues et capuchon ainsi que des pantalons noirs.

Toute personne détenant des informations pouvant aider les enquêteurs est invitée à communiquer de façon anonyme et confidentielle avec le 514 280-0399, avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.