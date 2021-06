Tirage du Lotto Max: la folie dans les dépanneurs

Le montant record du Lotto Max avec un gros lot de 70 millions $ et 50 autres lots de 1 million $ chacun pour le tirage de vendredi soir a créé une véritable frénésie dans les dépanneurs.

«On a vendu pas mal de groupes ces temps-ci. Des groupes et des lotos aussi, seuls. Le monde essaie de tenter leur chance. Quand même, 70 millions $. Ils en achètent plus que d’habitude», a témoigné Dylan Charron, assistant-gérant au Marché Express rue Price dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Plusieurs commis ont d’ailleurs estimé qu’il y a pratiquement deux clients sur trois qui repartent avec un billet.

«On en vend beaucoup. Presque tout le monde, a évalué Nathalie Boudreault, employée du dépanneur Maestro Malraux à Chicoutimi. C’est la première fois qu’on en vend autant que ça. Plus le montant est haut, plus on en vend.»

Les ventes pour le Lotto Max ont frôlé les 17 millions $ au Québec, mardi, avec l’achat de presque 3,4 millions de participations. Et chaque client est convaincu d’acheter la séquence chanceuse.

«Ils disent toujours, je veux avoir le billet gagnant, a expliqué Marie-Claude Dufour, employée au Mini-supermarché Bienvenue Bégin à Chicoutimi. Je leur dis, je ne m’avance pas jusque-là. Ils veulent toujours avoir la bonne combinaison. Je veux arrêter de travailler. C’est ça qu’ils me disent souvent.»

C’est la septième fois que le gros lot atteint les 70 millions $, un plafond autorisé depuis mai 2019. Parmi les six autres lots similaires, deux ont été remportés au Québec.

Un tirage totalisant des gros lots de 120 millions $ constitue un record absolu.