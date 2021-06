ROUSSIN, Émile



1er mai 1932 - 31 mai 2021Après 89 ans d'une vie heureuse, 60 ans de mariage, 40 ans chez Woolworth et de nombreux voyages, Émile Roussin s'est éteint en douceur et vogue maintenant vers sa dernière croisière.Il veillera sur les trois femmes de sa vie, son épouse Micheline Desjardins, qu'il appelait affectueusement "Honey", et ses deux filles, Chantal et Nathalie. Son grand ami et beau-frère André Desjardins (Louise Gosselin), sa belle-soeur Louisette Desjardins (feu Guy Letarte), son beau-frère Gérard Desjardins (feu Pierrette Bégin) et son beau-frère Marcel Boisvert (feu Jeanne-D'Arc Roussin) ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux amis s'ennuieront de sa bonne humeur contagieuse.En raison des restrictions sanitaires, la famille ne pourra recevoir qu'un groupe restreint de parents et amis.Les personnes qui souhaitent témoigner leur sympathie en personne sont invitées à le signifier par courriel à Chantal Roussinchantalita01@hotmail.comet nous enverrons ensuite une confirmation.Il sera possible de saluer le départ d'Émile le samedi 19 juin 2021 à 13 heures ou à 15 heures. Les services funéraires ont été confiés à la