GINGRAS, Georges



C'est avec une profonde tristesse que la famille de Georges Gingras vous annonce son décès survenu le lundi 7 juin 2021, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 61 ans, Madeleine Plante, ses deux enfants Chantale (Benoit) et Stephan (Huong), ses quatre petits-enfants Amelia, Sarah, Simon Hai et Philippe, ses arrière-petits-enfants Michael et Rebekah, ainsi que son frère Gilbert et ses soeurs Diane et feu Claudette.La famille accueillera parents et amis le samedi 19 juin 18h à 21h au Mausolée Saint-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:***SVP Notez que les restrictions Covid-19 sont allégées et qu'il nous sera possible d'accueillir 50 personnes dans la même pièce.