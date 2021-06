LABERGE, Ronald



À Lasalle, le 6 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Ronald Laberge.Il laisse dans le deuil ses filles Marie-Josée (Pierre) et Nathalie (Martin), ses petits-enfants Noémie (Samuel), Jacob et Lou-Olivier, son arrière-petite-fille Charlie, la mère de ses enfants Mme Louise Tremblay, son frère et sa soeur Rollande (Jean-Paul) et Sylvain (Nathalie), son beau-frère Louis, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Il rejoint ses parents et ses soeurs Lise et Denise.Les visites auront lieu le samedi 10 juillet entre 9h et midi, suivies de la cérémonie commémorative en la chapelle en privé.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraireEn guise de témoignage, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.