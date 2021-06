AYOTTE, Louis



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Louis Ayotte survenu le 26 mai 2021 à l'âge de 56 ans. Il est décédé subitement d'une embolie pulmonaire.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil sa mère Huguette (feu Michel), sa soeur Lucie (Stuart), son frère Stéphane (Christine) sa belle-famille Rachel, feu Louise (Paul), Cristyne, Marc (Pouneh), ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, de nombreux cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.La famille veut remercier les soins ambulanciers d'Urgence-Santé, ainsi que Dre Magdalena Duniewicz, médecin urgentologue et son équipe de réanimation de l'hôpital du Sacré-Coeur pour les soins exemplaires.Étant donné les mesures sanitaires, c'est avec regret que la famille se voit dans l'obligation de recevoir parents et amis, sur invitation seulement, chez Urgel Bourgie et les funérailles seront célébrées à l'église Saint-Albert-le-Grand.Pour plus de détails sur le parcours de Louis, veuillez visiter le site de