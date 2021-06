DUBÉ, Paul-André



À St-Hyacinthe, le 5 juin 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Paul-André Dubé.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jerry Dubé, Jessyka Dubé (Jean-Louis Lefebvre), ses petits-enfants, Cécilia, Olivier, William Xavier, ses soeurs et frères, ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le vendredi 18 juin 2021, de 10h à 12h. Une cérémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence, à 12 h. Vous pourrez suivre la cérémonie sur notre plateforme virtuelle en cliquant sur ce lien:residencefunerairemaska35/La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel Dieu pour le soutien et les bons soins prodigués.