GAGNON, Jean-Yves



À Montréal, le mardi 8 juin 2021 est décédé, à l'âge de 77 ans, Jean-Yves Gagnon.Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs Lisette (feu Philippe Simard), Gaetan (Noella Harvey), feu Denis (Gisèle Desrosiers), feu Michel, Guy (feu Danielle Guindon), Monique (Joachim Bouchard), Maude (Gérard Duchesne), Jean-Pierre (Louise Cyr) et Louise (Steve Boulianne); ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Au lieu des fleurs, des dons à la Société du cancer seraient appréciés.