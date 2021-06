De SERRES, Maurice



Né le 17 décembre 1924 à Montréal, Maurice Joseph Sylvain De Serres, fils de Maria Grenier et Adalbert De Serres, nous a quittés paisiblement le 9 juin 2020.Il laisse dans le deuil sa soeur Simone, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis. Il était le frère bien-aimé de feu: Lucien Laporte, Madeleine, Marcel, Germain, Rolland et Pauline.Ancien champion canadien de ping pong, Maurice excella dans tous les sports: hockey, fast ball, billard etc.Maurice a été un fils, un frère, un oncle et un ami apprécié de tous. Il avait un grand coeur et était d'une grande générosité.Un service en son honneur aura lieu mardi le 15 juin 2021 à 11:00 au Champ D'Honneur National du Fonds du Souvenir (703 Donegani, Pointe Claire).P.S. Nous tenons a remercier tout le personnel de l'Hôpital Des Anciens Combattants et du Fonds du Souvenir.