BÉRUBÉ, Murielle



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 28 mai 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Murielle Bérubé, épouse de feu M. Jean-Guy Dubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Claudine), Guylaine et Caroline (Paul), ses petits-enfants Gabriel et Émilie, ses soeurs Micheline (Jacques), Diane (feu Roger) et feu Francine (André), ses neveux, ses nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la situation actuelle, les visites, sur réservation seulement, auront lieu le vendredi 18 juin en soirée, pour les amis et le samedi matin, pour la famille, à laSAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC J5N 3L6www.maisonfunerairegroulx.comLes funérailles seront célébrées le samedi 19 juin à 11h à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines.