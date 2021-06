LALANDE, Francine née ROY



À Sainte-Thérèse, le 7 juin 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Francine Roy, épouse de M. Raymond Lalande.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine (Jean-François Joly) et Gabriel (Andrée-Anne David), sa petite-fille Camille Joly et son petit-fils à venir, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 16 et jeudi 17 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 18 juin à 11h, en l'église Sainte-Rose-de-Lima, située au 219, boul. Ste-Rose, Laval et de là au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut du cancer de Montréal pour la recherche en oncologie thoracique.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire de plus, une limite de 50 personnes présente dans la salle au même moment est requise.