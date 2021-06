LÉCUYER, Francine



À Montréal, le lundi 7 juin 2021 est décédée, à l'âge de 74 ans, Francine Lécuyer.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Marc (Sylvie), Lise (Gaétan), Manon (Joe) et Michel (Francine), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mardi 15 juin 2021 de 13h à 17h, suivi d'une cérémonie au même endroit.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire seraient appréciés.