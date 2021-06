ST-PIERRE, Simone



À Brossard, le 28 mai 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Simone St-Pierre, épouse de feu Bernard Déziel.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude (Carole), Yves (Lise), Gilles (Debbie) et Alain, ses sept petits-enfants, et ses deux arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse (feu Roger) et sa belle-soeur Carmen (feu Maurice), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 11 septembre de 13h à 15h à la:Un hommage suivra en la chapelle à 15h.Au lieu de fleurs, vous pouvez offrir vos dons à la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne:https://www.fhclm.ca/