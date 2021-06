DESCHÊNES, Yves



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Yves Deschênes, survenu le 8 juin 2021, à l'âge de 55 ans. Il était le conjoint de madame Evelyne Desrochers.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Claudy (Guillaume Gagné), Mathieu (Laura Hadden) et Xaviéra Desrochers-Couture (Geoffroy Savy), son frère Alain (Johanne Daraiche), son neveu Maxime ainsi que plusieurs membres de la famille, amis et collègues du corps policier de la Ville de Longueuil.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941le jeudi 17 juin de 17 h à 21h et le vendredi 18 juin de 11h à 15h. Les funérailles auront lieu le vendredi 18 juin 2021 à 15h30 en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM et au Cancer de la thyroïde Canada.