CLERMONT, Jean



À Montréal, le 9 juin 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean Clermont, époux de feu Thérèse Clermont (née Carrière).Il laisse dans le deuil ses filles Michèle (Richard), Andrée, Paule (Eric), ses quatre petits-enfants, Guillaume (Stéphanie), Valérie, Jeanne (Sasha) et Rémi, ses deux arrière-petites-filles Victoria et Jade.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Carmen, Suzanne, Charles (Térèse), Yolande, Lionel (Louise), Jeannine (Raymond) et Pierre (Suzanne), ses belles-soeurs Margot, Marie-Paule et Huguette, son beau-frère Jacques (Réjeanne) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille désire remercier le personnel du Centre intégré de prédialyse, de l'urgence et de la gériatrie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que le personnel du Manoir St-Joseph (RI Ahuntsic) pour les soins prodigués, leur bienveillance et leur soutien.En sa mémoire, un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié.Une cérémonie en présence de ses cendres sera célébrée à une date ultérieure.www.salonlfc.com 514-770-9770