JACQUES, Denis



À Saint-Jovite, le 4 juin 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Denis Jacques.Il laisse dans le deuil sa fille Linda (Marc-André Fortin), ses petits-enfants Stéphanie et Andréane, ses arrière-petits-enfants Yannick, Nicolas, Cédrick, Kayla et Lily-Emmanuelle, son ex-femme Lucette Boivin, sa soeur Thérèse, son beau-frère Angelo, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:LAVAL, (450) 473-5934le vendredi 13 août de 13h à 16h. Une liturgie aura lieu ce même jour à 16h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut, pour le CHSLD de Mont-Tremblant.