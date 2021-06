BOUCHARD, Liliane



À Saint-Jérôme, le 29 mai 2021, à l'âge de 91 ans (à 10 jours de ses 92 ans), est décédée Mme Liliane V. Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs amis(es) précieux(ses).Mme Bouchard fut confiée au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8L'exposition aura lieu le samedi 19 juin 2021 de 8h30 à 11h. Une réunion de prières aura lieu directement sur place à 10h30.Pour visionner en direct la cérémonie de prières rendez-vous au:La famille ainsi que les gens présents seront invités à se rendre par la suite directement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou des dons: https://scleroseenplaques.ca