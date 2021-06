BÉLANGER, Paul



À Laval, le 8 juin 2021, est décédé M. Paul Bélanger, époux de Mme Lise Ferland.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille France, ses frères et soeurs Michèle (Marcel), Lorraine (Marcel), Marc (Johanne) et Guy, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.