DUCHESNEAU, Mendoza



Le 24 mai 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Mendoza Duchesneau, époux de Mireille Bélanger et frère de feu Pauline.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Jean, ses soeurs Jeannette (feu Jacques Lazure) et Louise, ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'hôpital Charles Lemoyne pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée dans l'intimité de sa famille.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Charles Lemoyne serait apprécié.