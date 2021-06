CHASSÉ, Marc-Aurèle



À Repentigny, le 28 mai est décédé M. Marc-Aurèle Chassé, à l'âge de 91 ans, époux de feu de Mme Rollande Lechasseur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Jean-Marc (Lucie) et Robert (Anne), ses cinq petits-enfants feu Patrick, Nancy (Stéphane), Jonathan, Anne-Sophie (David) et Pierre-Luc (Patricia), ses sept arrière-petits-enfants Marc-Gabriel, Éliane, Mia, Sophia-Rose, Léa, Zach et Jasmine. Il laisse également ses trois frères, Jean-Marie (Claire), Bertrand (Nicole) et Lucien (Jeannette), ses trois soeurs, Gabrielle (feu Léonard), Claire (Julien), Michèle (Gilles), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 28 juin de 14h à 16h, suivi des funérailles à 16h, au:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messages de condoléances via le lien disponible sousDes dons en sa mémoire à la Fondation du rein seraient appréciés.