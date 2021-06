BOUCHER, Michel



À St-Jérôme, le 8 juin 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé Monsieur Michel Boucher, fils de feu M. Gabriel Boucher et feu Mme Yvette Rompré et conjoint de feu Mme Jocelyne Richard.Il laisse dans le deuil sa fille Karine, ses frères et soeurs: Alain, Denis, Gilles, Jacques, Ronald, Carole et Lise, ses beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 20 juin dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.