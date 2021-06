PICHETTE, Denis



À Montréal, le 5 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Denis Pichette, époux de Jacqueline Lambert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Denise (feu Gabriel), Danielle (Denis) et Diane (Gervais), ses petits-enfants Dominic (Véronique), Daniel (Marie-Hélène), Simon, Mathieu (Dustin) et Jean-François (Marie-Noëlle), son arrière-petite-fille Frédérique, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Ste-Gertrude 11891, boul. Ste-Gertrude, Montréal-Nord, QC le samedi 26 juin 2021 dès 12h30 suivi des funérailles à 13h.Dû aux circonstances sanitaires actuelles, une réception sera faite à une date ultérieure.