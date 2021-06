GAGNÉ, Adrien



À Montréal, le 9 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Adrien Gagné, époux de feu Pierrette Perron.Il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Jacqueline), Carole (Claude), Manon (Lino), Gaetan (Julie) et Linda (André) ses petits-enfants France (Gyls), Éric (Marie-Soleil), Marie-Ève (François), Michel, Isabelle (Jean-Martin), Jessica, Martine et Megan, ses arrière-petits-enfants Mathéo et Alexis, sa soeur Denise, sa belle-soeur Claudette (André), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 juin 2021 de 11h30 à 15h30, suivi des funérailles à 15h30, au salon du complexe :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Luc (CHUM).